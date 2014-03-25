Малі дози спиртного - профілактика проблем із зором

Медшкола Університету Вісконсіна встановила: фізично активні люди, що дозволяють собі інколи випити, рідше стикаються з проблемами із зором, пише Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Фахівці простежили майже за 5000 людей 43-84 років з 1988 по 2013 рік. За цей час у 5,4% з'явилися проблеми із зором.

Так, серед людей, які тренувалися 3 рази в тиждень і більше, лише у 2% були порушення зору. Серед людей, які ведуть сидячий спосіб життя, таких було 6,7%. Коли в розрахунок взяли вік людей, фахівці з'ясували: фізично активні люди на 58% рідше мали проблеми із зором, ніж люди, що ведуть сидячий спосіб життя.

Що стосується вживання спиртного, то люди, які взагалі не п'ють алкоголь, частіше стикалися з ускладненнями, ніж люди, які випивають від випадку до випадку (11% проти 4,8%). Після оцінки віку, виявилося, люди, які іноді випивають, на 49% рідше мали проблеми із зором у порівнянні з тими, хто від спиртного утримується взагалі.

Але люди, які п'ють багато і часто, а також курці, мали трохи підвищений ризик розвитку порушень зору.