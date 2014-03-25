В прокурених приміщеннях небезпечно перебувати

Третинне куріння - так називається перебування в прокуреному приміщенні. З 2009 року вчені почали дослідження про вплив третинного паління на здоров'я людини і з'ясували, що воно викликає пошкодження ДНК і підвищує ризик розвитку раку, пише Здоров'я.

16 березня 2014 року відкрилася Конференція Американського хімічного товариства, на якій дослідники з Національної лабораторії Лоуренса в Берклі представили результати своїх досліджень хімічної суміші речовин, що виділяються з димом при палінні.

Дослідники заявили, що при курінні в повітря виділяється понад 4000 речовин, і велика їх частина залишається на меблях, стінах і текстилі, а не вивітрюється з кімнати. Всі ці речовини не тільки токсичні, але і мають канцерогенну дію.

Вчені вважають, що це дослідження повинно спричинити за собою заборону на куріння в будь-яких приміщеннях.