Морська риба в раціоні дитини допоможе нормалізувати її сон

Доповнивши раціон дитини морською рибою, батьки потенційно можуть вирішити проблеми зі сном у свого чада. Секрет морської риби криється у високому вмісті жирних кислот омега-3. Ці кислоти є незмінними учасниками синтезу певних речовин в організмі, мають значний вплив на якість сну людини. Зокрема, один з компонентів омега-3 - докозагексаєнова кислота, з участю якої контролюється рівень мелатоніну в людському організмі, пише Scienceblog.ru.

Зв'язок кислоти омега-3 і порушень сну була встановлена експериментальним шляхом. У дослідженні взяло участь 350 дітей віком 3 - 7 років з проблемами сну.

Кілька місяців одним дітям давали в їжу добавки з кислотами омега-3, а в раціон інших давали плацебо. У результаті відбулося помітне поліпшення якості сну у дітей з першої групи. Вони стали набагато рідше прокидатися серед ночі і в цілому тривалість їх сну збільшилася на одну годину.

Користь кислот омега-3 довели різні дослідження. Наприклад, трохи раніше був проведений інший експеримент, який встановив зв'язок вживання цих кислот і збереження маси мозку. Регулярне включення в раціон морської риби допомагає уповільнити процеси старіння мозку і знизити ризик хвороби Альцгеймера.