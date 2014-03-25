Забруднене повітря у світі вбиває щороку 7 млн людей

Цей показник більш ніж удвічі перевищує попередні оцінки і підтверджує, що в даний час забруднення повітря є найбільшим у світі екологічним ризиком для здоров'я, пише ВООЗ. Скорочення забруднення повітря може зберегти мільйони життів.

Зокрема, нові дані свідчать про залежності між впливом забрудненого повітря як усередині приміщень, так і в атмосфері і серцево-судинними захворюваннями, такими як інсульт та ішемічна хвороба серця, а також між забрудненням повітря і раком. Також слід враховувати роль забруднення повітря у розвитку респіраторних захворювань, включаючи гострі респіраторні інфекції та хронічні обструктивні захворювання легенів.

Нові оцінки засновані не тільки на додаткових знаннях щодо хвороб, викликаних забрудненням повітря, але і на більш точної оцінки впливу забруднюючих повітря речовин на людину, яка була отримана в результаті застосування більш досконалих методів вимірювання і технологій. Це дало вченим можливість провести більш детальний аналіз ризиків для здоров'я щодо ширшого демографічного спектру, який в даний час включає як сільські, так і міські райони.

«Очищення повітря, яким ми дихаємо, запобігає неінфекційним захворювання, а також скорочує ризик захворювання серед жінок і вразливих груп, включаючи дітей і людей похилого віку», - каже д-р Флавіа Бустрео (Flavia Bustreo), помічник Генерального директора ВООЗ з питань здоров'я сім'ї, жінок і дітей. - За забруднення повітря в приміщеннях дорогою ціною доводиться платити бідним жінкам і дітям, оскільки вони більше часу проводять вдома, вдихаючи дим і гар від дірявих кухонних плит, які топляться вугіллям і дровами».