Донорство корисно для здоров'я

У експерименті брали участь дві з половиною тисячі осіб, вік яких був у межах від 43 років до 61 року, пише diver-sant.ru.

Вчені з'ясували, що здача помірної дози крові сприяє зміцненню імунітету, підвищенню швидкості регенерації клітин крові й опірності організму інфекціям. Також донори менш схильні до таких захворювань, як інсульт або інфаркт міокарда, і мають менше проблем з серцево-судинною системою в цілому.

Це пояснюється тим, що здавання крові призводить до самооновлення крові, що позитивно позначається в плані профілактики серцево-судинних захворювань, шлункових і кишкових хвороб, порушень в роботі імунної системи, печінки і підшлункової залози. Кожна здача крові є невеликим стресом для організму, як і при заняттях спортом. Організм звикає до таких мікростресів і стає більш пристосованим до зовнішніх впливів.