Високий рівень стресу подвоює ризик безпліддя у жінок

Прості методи розслаблення (щоденна 20-хвилинна прогулянка) здатні збільшити ймовірність зачаття дитини, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Насправді зв'язок стресових гормонів і зниженої здатності завагітніти був виявлений ще в 2010 році.

Через них жінка може зіткнутися з проблемами - вагітність не буде наступати на протязі 12 місяців. Вчені простежили за 501 парою протягом року (жінкам було по 18-40 років). У добровольців заміряли рівень альфа-амілази в слині. Це маркер стресу. При підвищеній концентрації маркера ймовірність завагітніти знижувалася на 29% кожен місяць. По закінченні року шанси зачати зменшувалися вдвічі.

Зазвичай після 12 місяців невдалих спроб зачати лікарі рекомендують розглянути методи лікування безпліддя. Тепер фахівці намагаються знайти оптимальні рішення для зменшення стресу. Можливо, вихід у йозі і медитації. У цілому ж необхідно внести зміни в повсякденне життя. Це дозволить скоротити час, необхідний для настання вагітності.