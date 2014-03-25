Мозок діабетика з віком зменшується

Хворі на цукровий діабет в середньому віці ризикують ускладненням проблем з пам'яттю і розумовими здібностями, що пояснюється зменшенням об'єму мозку. Про це свідчить нове дослідження, проведене вченими на базі клініки Майо в Сполучених Штатах, пише Scienceblog.ru.

У групу ризику потрапляють всі діабетики з високим тиском або дізналися про своє захворювання у віці 40 - 64 років. Експериментально доведено факт високої ймовірності втрати об'єму мозку і виникнення проблем з пам'яттю.

Нове дослідження підтвердило зв'язок діабету з розвитком деменції або набутого слабоумства. У новій науковій роботі вчених із США були проаналізовані розумові здібності 1 400 людей похилого віку близько 80 років. Аналіз показав, що якщо діабет розвинувся у них в середньому віці, то обсяг їх мозку в середньому зменшився на 2,9% в порівнянні зі старими без цукрового діабету. Розміри відповідального за консолідацію пам'яті гіпокампу і зовсім зменшився на 4%. При стисненні гіпокампу у людини погіршується довгострокова пам'ять і здатність запам'ятовувати події, які нещодавно відбулися.