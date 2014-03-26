Що активніша мати, то фізично активніша її дитина

Це показало дослідження 500 матерів та їх чотирирічних дітей. Співробітники університетів Кембриджа і Саутгемптона заміряли активність жінок і дітей протягом тижня з допомогою сенсорів, які відстежують частоту серцебиття. За результатами спостереження було зроблено висновок: щоб підвищити ступінь фізичної активності у дітей, потрібно, в першу чергу, вплинути на матерів, пише Meddaily.ru.

Отже, датчики показали: чим більше була фізично активна жінка, тим активніша була і її дитина. Правда, не виключено, що активні діти примушували жінок витрачати багато сил на догляд. Кожна хвилина помірної або інтенсивної фізичної активності у жінки підвищувала ймовірність того, що дитина на 10% буде більш активною, ніж вона сама. Якщо жінка була активна протягом години, то активність у дитини збільшувалася на 6 хвилин.

У цілому після народження дитини рівень активності жінки знижувався. Причина у великій кількості рутинних справ. Тому фахівці радять жінкам максимально використовувати час, щоб підвищити рівень активності. Активна гра важлива для розвитку координації і моторних навичок у дошкільнят.