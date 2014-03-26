Мед хороший не тільки до чаю і для приготування корисних фруктових десертів. Нові дослідження говорять, що мед - це солодке рішення давньої медичної проблеми. У лікарнях бактерії часто вислизають від нагляду лікарів і набувають множинну стійкість до антибіотиків. Багато пацієнтів, які потрапили до лікарні в інших випадках, страждають від зараження «супербактериями», особливо при ослабленні імунітету, пише Здоров'я.

Згідно з доповіддю, зробленою на зборах Американського Хімічного Товариства, одного з найбільших наукових товариств світу, мед ефективно знищує бактерії, стійкі до антибіотиків. «Унікальність меду в тому, що він може боротися з інфекцією на різних рівнях одночасно. При цьому бактеріям складніше, ніж зазвичай, виробити стійкість до того, що їх вбиває», - розповіла автор дослідження Сьюзан Мешвіц.

Для того, щоб вбити бактерії на поверхні запорошеного столу, достатньо протерти 70% розчином медичного спирту. Але не можна зробити те ж саме всередині організму людини. При боротьбі з патогенними бактеріями наші клітини використовують цілий спектр різних видів зброї: виділяють перекис водню, поліфеноли, створюють підвищену кислотність, осмотичний ефект. Мед - це така суміш речовин, яка відразу поєднує всі перераховані вище способи боротьби з мікробами. У ньому є і поліфеноли, і цукор, він порушує цілісність оболонок бактерій за рахунок осмотичного ефекту і пригнічує їх розмноження.

Тепер хіміки радять лікарям використовувати мед при лікуванні бактеріальних інфекцій пацієнтів.