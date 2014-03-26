Пацієнти у Росії зможуть отримати відеозаписи своїх операцій

Можливо, російським пацієнтам дозволять вести відеозапис власної операції, щоб можна було прослідкувати за усіма діями лікарів. Відповідний законопроект вже включений в приблизну програму роботи Державної думи. Також проект документа відправлений до розсилки для збору відгуків, передає Meddaily.ru з посиланням на "Ремедіум". Відомо, що пропозиції будуть збирати до 18 квітня. Сам розгляд документа очікується в травні.

Пропонують надати право пацієнтам здійснювати відеозапис медичного втручання на особисті відеокамери з метою захисту інтересів пацієнтів та лікарів. Не секрет, що лікарі не застраховані від помилок. І, як показує статистика, вони відбуваються все частіше. Наноситься шкода здоров'ю і з'являється загроза життю пацієнта.

Кожен рік у Росії від лікарських помилок помирає приблизно 50000 осіб, хоча офіційна статистика фатальних лікарських помилок не ведеться. Якщо у пацієнта на руках буде відеозапис операції, то це стане доказовою базою.