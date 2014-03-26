Івано-Франківщина: польські медики подарували Центру екстреної меддопомоги реанімобіль

Польські медики подарували українським колегам реанімобіль, повідомили УНІАН у МОЗ.

Повністю обладнана карета «швидкої», відразу ж після реєстрації, надаватиме допомогу мешканцям Прикарпаття. Польські колеги готують для Івано-Франківської області ще три таких реанімобілі.

За словами головного лікаря Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Похмурського, це результат співпраці Центру з Радою директорів екстреної допомоги в Польщі. Саме зі Щецина було передано повністю обладнану машину швидкої медичної допомоги.

«Ми працюємо з польськими колегами вже тривалий час. Зараз підписана угода з Польською Асоціацією про співпрацю, яка включає низку важливих аспектів. Зокрема, це – навчання кадрів, яке базується на стандартах поведінки в надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю чи здоров’ю людини. Крім цього, завдяки наданій квоті Європейською Асоціацією медицини невідкладних станів, наші 12 спеціалістів у травні навчатимуться в Польщі працювати за європейськими стандартами та протоколами» - зазначив Володимир Похмурський.