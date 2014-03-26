Брак сну у дитини провокує розвиток ожиріння

Діти, які сплять менш як 10 годин на день, частіше важать більше дітей, які сплять мінімум по 13 годин, з'ясували учені, що дослідили понад 2500 дітей у віці 16 місяців. Причина в наступному: діти, які спали мало, споживали на 105 калорій більше, ніж інші, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Збільшене споживання калорій загрожує ожирінням і проблемами у дорослому житті, попереджає Університетський коледж Лондона. Фахівці стежили за сном дітей і за їх раціоном протягом 5 місяців. Група дітей, що спали менш як 10 годин, споживала в середньому 1087 калорій, а група, яка спали більше, - 982 калорій. Мабуть, через брак сну порушується регуляція гормонів, що відповідають за апетит. Примітно: гладкі діти легко засмучуються. І в результаті батьки намагаються заспокоїти їх їжею. Виходить замкнуте коло.