Брак сну у дитини провокує розвиток ожиріння
Діти, які сплять менш як 10 годин на день, частіше важать більше дітей, які сплять мінімум 13 годин
Діти, які сплять менш як 10 годин на день, частіше важать більше дітей, які сплять мінімум по 13 годин, з'ясували учені, що дослідили понад 2500 дітей у віці 16 місяців. Причина в наступному: діти, які спали мало, споживали на 105 калорій більше, ніж інші, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.
Збільшене споживання калорій загрожує ожирінням і проблемами у дорослому житті, попереджає Університетський коледж Лондона. Фахівці стежили за сном дітей і за їх раціоном протягом 5 місяців. Група дітей, що спали менш як 10 годин, споживала в середньому 1087 калорій, а група, яка спали більше, - 982 калорій. Мабуть, через брак сну порушується регуляція гормонів, що відповідають за апетит. Примітно: гладкі діти легко засмучуються. І в результаті батьки намагаються заспокоїти їх їжею. Виходить замкнуте коло.