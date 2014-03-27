Чому серцеві напади та інсульти частіше трапляються вранці

Найчастіше серцевий напад відбувається в 6:30 ранку. Вчені встановили, чому. Всьому виною "внутрішній годинник", пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. В крові людини міститься білок, який гальмує розщеплення тромбів. І пікове значення настає саме вранці, кажуть співробітники Жіночого госпіталю Бригама і Орегонського університету здоров'я і науки.

Експерти досліджували рівень білка в тілах 12 здорових людей протягом 2 тижнів. Їх цікавило, чи впливає на рівень білка активність людини протягом дня, або вся справа у "внутрішніх годинниках". Отже, в центрі уваги опинився білок, відомий як інгібітор активатора плазміногену-1. Саме він гальмує розщеплення тромбів. Даний білок безпосередньо впливає на ризик серцевого нападу та інсульту.

Доктор Френк Шір підкреслює: "Через особливості роботи циркадних ритмів, "внутрішнього годинника", концентрація білка підстрибує саме вранці, незалежно від поведінки людини або факторів зовнішнього середовища. Не виключено, що у людей, схильних до ускладнень з боку серцево-судинної системи, неправильно регулюється рівень інгібітора активатора плазміногену-1. У групі ризику знаходяться люди з ожирінням, діабетом або вже існуючими хворобами серця і судин".