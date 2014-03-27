Неправильне харчування вагітної може стати причиною хвороби мозку у дитини

11:43, 27 березня 2014
Зарубіжні новини
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Ризик розвитку недуги безпосередньо пов'язаний із вживанням жінкою жирної їжі

Встановлено причинно-наслідковий зв'язок у харчуванні вагітної жінки і ризику розвитку у її дитини хвороби Альцгеймера в майбутньому. Ризик розвитку цієї недуги безпосередньо пов'язаний із вживанням жінкою жирної їжі. Поки що впевнено констатувати цей зв'язок можна тільки в розрізі дослідів з участю піддослідних мишей, пише Scienceblog.ru.

В останньому експерименті медики дослідили вагітних мишей, які сиділи на висококалорійній дієті з надмірним вмістом жиру. В результаті у них народжувалися діти, у яких з високою часткою ймовірності з'являлися порушення у кровопостачанні мозку - це порушення є достатньою умовою для розвитку хвороби Альцгеймера.

У подальшому вчені посадили на " жирну дієту і самих мишенят, що породжувало в їх мозку появу проблем з виведенням шкідливого амілоїдного білка (це речовина починає накопичуватися в мозку при хворобі Альцгеймера).

Отримані результати мають дуже велике значення, оскільки вони свідчать про довгостроковий характер впливу харчування матері на мозок майбутньої дитини.

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