Неправильне харчування вагітної може стати причиною хвороби мозку у дитини

Встановлено причинно-наслідковий зв'язок у харчуванні вагітної жінки і ризику розвитку у її дитини хвороби Альцгеймера в майбутньому. Ризик розвитку цієї недуги безпосередньо пов'язаний із вживанням жінкою жирної їжі. Поки що впевнено констатувати цей зв'язок можна тільки в розрізі дослідів з участю піддослідних мишей, пише Scienceblog.ru.

В останньому експерименті медики дослідили вагітних мишей, які сиділи на висококалорійній дієті з надмірним вмістом жиру. В результаті у них народжувалися діти, у яких з високою часткою ймовірності з'являлися порушення у кровопостачанні мозку - це порушення є достатньою умовою для розвитку хвороби Альцгеймера.

У подальшому вчені посадили на " жирну дієту і самих мишенят, що породжувало в їх мозку появу проблем з виведенням шкідливого амілоїдного білка (це речовина починає накопичуватися в мозку при хворобі Альцгеймера).

Отримані результати мають дуже велике значення, оскільки вони свідчать про довгостроковий характер впливу харчування матері на мозок майбутньої дитини.