Медитація допомагає позбутися алкогольної та наркотичної залежності

Вчені з Вашингтонського університету в Сієтлі розробили ефективну методику реабілітації людей з наркотичною та алкогольною залежністю, яка включає в себе медитативну техніку підвищення усвідомленості. Результати рандомізованого дослідження опубліковані у журналі JAMA Psychiatry, пише Медпортал.

У дослідженні взяли участь 286 осіб, що завершили лікування від хімічної залежності. Учасників експерименту поділили на три групи: у першій з них проводилася традиційна 12-крокова програма, заснована на груповому обговоренні проблеми і психологічній підтримці, у другій групі була використана когнітивно-поведінкова психотерапія, яка навчала людей уникати ситуацій, в яких у них може виникнути спокуса повернутися до своєї залежності, а в третій групі когнітивно-поведінковий підхід був поєднаний з сеансами медитацій для підвищення рівня своєї усвідомленості і уважності.

Як показали результати дослідження, через рік після проведеної терапії не більш як 9 % учасників з третьої групи повернулися до вживання наркотиків, тоді як у групі традиційної 12-крокової програми рецидив стався у 14 % учасників, а з групи когнітивно-поведінкової терапії - у 17% випробовуваних. Лише 8 % людей з алкогольною залежністю, що практикували медитацію, повернулися до вживання спиртного у порівнянні з приблизно 20% осіб з інших груп, у яких стався рецидив.