Гірудотерапія - ефективний метод лікування мігрені

Мігрень - один з найпоширеніших недугів у світі, від якого не завжди допомагають стандартні методи лікування. У свою чергу, гірудотерапевти стверджують: п'явки є дієвим варіантом вирішення проблеми. Ще в 1980-х роках п'явки почали використовувати в ході відновлювальних пластичних процедур для відведення застояної крові та запобігання гангрени. Нещодавно було доведено, що всього однієї сесії гірудотерапії достатньо, щоб зменшити болі при артриті колінного суглоба мінімум на два місяці, пише Здоров'я.

Зараз же вчені намагаються з'ясувати, чи можна впоратися з нервовим болем, викликаним оперізувальним лишаєм за допомогою п'явок. Секрет в слині кровосисних. У ній багато анестетика і сполук, що розріджують кров, які рятують від болю і запалення. Медичні п'явки абсолютно безпечні. Вони вирощуються в стерильних умовах. Їх закуповує безліч медичних центрів, що спеціалізуються на лікуванні різних недуг, починаючи з безпліддя, закінчуючи алопецією і хворобами серця.

Приміром, один сеанс гірудотерапії при мігрені триває 40 хвилин. Це абсолютно безболісний захід. Єдине, що залишається пацієнтові на пам'ять - ранки на скронях, які продовжують кровоточити деякий час. За словами лікарів, потрібно провести приблизно три процедури протягом кількох тижнів. Тоді це дозволить позбутися мігрені.