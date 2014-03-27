Через лихоманку Ебола в Гвінеї заборонили їсти м'ясо кажанів

В результаті спалаху лихоманки Ебола в країнах Західної Африки кількість хворих збільшилася до 86 осіб, а кількість загиблих досягла 62, повідомляє BBC. Випадки з підозрою на лихоманку Ебола вже зафіксовані у Ліберії і Сьєрра-Леоне.

Щоб стримати поширення інфекції, влада Гвінеї ввела заборону на продаж і споживання кажанів, які можуть бути основними переносниками вірусу.

За словами фахівця з тропічних хвороб Естер Стерк (Esther Sterk) з міжнародної медичної організації "Лікарі без кордонів" (MSF), люди можуть заразитися лихоманкою Ебола від кажанів, горил і лісових антилоп, а потім вірус може передаватися від людини до людини через контакт із зараженою кров'ю, біологічними рідинами і тканинами інфікованих. Після інкубаційного періоду, який триває від 2 до 21 дня, у людини з'являється бурхлива лихоманка, головні і м'язові болі, а потім розвивається блювання, діарея та множинні кровотечі.

Фруктові кажани (крилани), м'ясо яких вважається місцевим делікатесом, можуть виявитися основними переносниками інфекції, у зв'язку з чим влада Гвінеї попередила жителів країни про необхідність утриматися від вживання їх в їжу в період епідемії.

Влада Гвінеї вже отримала від благодійної організації "Лікарі без кордонів" медикаменти і необхідне обладнання для забезпечення потерпілих від інфекції районів медичною допомогою. В даний час MSF встановила дві карантинні зони в південній частині країни і намагається стримати поширення небезпечного вірусу.

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