У Москві покінчили життя суїцидом восьмеро онкологічних хворих

Незважаючи на те, що в записках, залишених деякими із загиблих, вони не звинувачують медустанови у своїх стражданнях, віце-мер Москви з соціальних питань Леонід Друкарів пообіцяв провести перевірку за кожним фактом самогубства.

З 12 по 24 березня в столиці РФ різними способами звели рахунки з життям вісім осіб, що страждали на онкозахворювання. У їх числі полковник МВС у відставці і колишній високопоставлений офіцер Генштабу. Жоден випадок самогубства не був зафіксований в медустановах, всі вони сталися на вулиці чи вдома у хворих.

У свою чергу, коментуючи трагічні цифри, віце-мер Москви з соціальних питань Леонід Друкарів відмовився пов'язати самогубства з бюрократичними проблемами, що ускладнюють отримання аналгетиків для тяжкохворих, повідомляє «Газета.ру». На його думку, зростання кількості суїцидів - наслідок весняного загострення психічних порушень, властивих в тому числі і онкохворим.

«Те, що сплеск самогубств відбувається саме зараз, на тлі ранньої бурхливої весни, не дивно. Люди не хочуть мучити себе і оточуючих. Це їх варіант евтаназії», - уклав Друкарів.

Нагадаємо, не так давно могутній суспільний резонанс викликало самогубство колишнього начальника управління ракетно-артилерійського озброєння ВМФ контр-адмірала у відставці В'ячеслава Апанасенко. 7 лютого його було вкрай тяжкому стані госпіталізовано після спроби суїциду в реанімаційне відділення московської Міської клінічної лікарні №1 імені М.І. Пирогова. 10 лютого, після чотирьох діб перебування в комі, В'ячеслав Апанасенко помер. На думку рідних контр-адмірала, причиною суїциду стала неможливість дістати знеболюючі, без яких генерал був змушений терпіти нестерпний біль.

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