Помірне споживання кави не призводить до зневоднення

Прийнято вважати, що кава - це ефективний сечогінний засіб, яке здатне знизити рівень рідини організму. Але дослідники змогли довести, що насправді кава допомагає людям із зневодненням.

Встановлено, що каву можна враховувати в загальний обсяг рідини, що випивається за день. Однак такі висновки належать тільки до тих випадків, коли кава з кофеїном вживається у помірних кількостях і провокує сечогінний ефект не більше, ніж звичайна вода.

Дослідники розповіли, що не варто вживати більше 4-5 чашок кави щодня. Якщо цю норму не перевищувати, то можна істотно підвищити рівень рідини в організмі. Інші напої з кофеїном також здатні підтримувати рівень рідини, необхідний для здоров'я.