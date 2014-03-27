Помірне споживання кави не призводить до зневоднення
12:26, 27 березня 2014Зарубіжні новини
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Прийнято вважати, що кава - це ефективний сечогінний засіб, яке здатне знизити рівень рідини організму. Але дослідники змогли довести, що насправді кава допомагає людям із зневодненням.
Встановлено, що каву можна враховувати в загальний обсяг рідини, що випивається за день. Однак такі висновки належать тільки до тих випадків, коли кава з кофеїном вживається у помірних кількостях і провокує сечогінний ефект не більше, ніж звичайна вода.
Дослідники розповіли, що не варто вживати більше 4-5 чашок кави щодня. Якщо цю норму не перевищувати, то можна істотно підвищити рівень рідини в організмі. Інші напої з кофеїном також здатні підтримувати рівень рідини, необхідний для здоров'я.
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