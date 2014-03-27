Стовбурові клітини можуть бути створені з краплі крові

Сінгапурські дослідники з Інституту молекулярної і клітинної біології A*STAR розробили метод створення людських індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (іПСК) з клітин, що містяться у краплі капілярної крові, яку одержують за допомогою уколу скарифікатора з подушечки пальця. Цей метод дає донорам можливість самостійно заготовляти зразки крові і відсилати їх у лабораторію для подальшої обробки. Розробники вважають, що таким чином можна залучити велику кількість донорів різної етнічної приналежності до створення великих банків іПСК.

Сучасні методи генетичного репрограмування дозволяють трансформувати зрілі клітини людини в так звані іПСК, властивості яких близькі до властивостей ембріональних стовбурових клітин. У деяких країнах, зокрема в Японії, США і Великобританії вже створено кілька банків іПСК, що надають доступ до цих клітин фахівцям, які займаються науковою роботою в галузі стовбурових клітин, а також медичними дослідженнями.

Новий підхід, розроблений вченими, що працюють під керівництвом лікаря Ло Юйінь Ханя Джонатана (Loh Yuin Han Jonathan), дозволяє обмежитися лише краплею капілярної крові. А одержувані в результаті 12-денного культивування в лабораторних умовах клітини володіють всіма властивостями іПСК.

Доступність цього підходу досить висока завдяки тому, що людина зможе сама заготовити зразок, який є стабільним при кімнатній температурі протягом 48 годин. Це дозволить залучити до донорства людей, що живуть у різних географічних регіонах і мають різну етнічну приналежність, а, відповідно, різні генотипи і схильність до різних захворювань.

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