Новий додаток для смартфона допоможе в боротьбі з алкоголізмом

13:36, 27 березня 2014
Зарубіжні новини
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Нова програма видає звуковий сигнал, коли власник смартфона підходить до питійного закладу

Смартфони допоможуть своїм власникам позбавитися від алкогольної залежності. Американські програмісти розробили спеціальний додаток, яке візьме участь у боротьбі з шкідливою звичкою.

Програма має низку спеціальних функцій, зокрема, видає гучний сигнал тривоги, коли його власник наближається до питійного закладу. Крім того, користувачі отримують регулярні нагадування про шкоду алкоголю, а також спеціальні анкети. Якщо відповіді пацієнтів викликають тривогу, програма автоматично сповіщає лікаря. Вона також дозволяє швидко зв'язатися з експертами у боротьбі із залежністю і надає посилання на корисні інтернет-ресурси.

Додаток носить назву ACHESS (утворене з слова Addiction (згубна звичка) і абревіатури CHESS (Comprehensive Health Enhancement Support System - Система підтримки комплексного догляду за здоров'ям)). Дослідження її ефективності проводили фахівці з медичних центрів і університетів штатів Вісконсин, Массачусетс і Іллінойс на основі спостережень за 349 пацієнтами. Згідно зі статисткою, 170 з них використовували для цього, крім інших методів, дану програму, а 179 обходилися без неї. Вчені дійшли висновку, що першим було простіше справлятися з залежністю.

"Все більший інтерес викликають методи лікування від звикання до різних речовин, засновані на новітніх технологіях, - зазначила керівник програми лікування від залежностей в медичному центрі при Університеті Раш в Чикаго (штат Іллінойс) Гейл Баух. - Один лише мобільний додаток навряд чи може бути вирішенням проблеми, але він може добре поєднуватися з іншими методами. Постійно діюча програма, а також нагадування протягом дня можуть надати підтримку людині, мозок якої перебуває у процесі відновлення".

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