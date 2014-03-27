Хронічний дефіцит сну вбиває нейрони мозку

Дослідження, проведене вченими з Penn Medicine, надало докази того, що хронічна нестача сну не тільки погіршує когнітивні функції людини, але й може призвести до незворотнього ушкодження і руйнування нейронів. Результати дослідження були опубліковані напередодні в журналі The Journal of Neuroscience.

Багато людей вважають, що хронічна нестача сну можна компенсувати збільшеним часом сну у вихідні дні. «Раніше вважалося, що після короткочасного та хронічного недоліку сну когнітивні функції повністю відновлюються, - зазначила Сігрід Візи (Sigrid Veasey), доктор медичних наук і член Центру сну і нейробіології. - Проте дослідження показали, що концентрація уваги та інші когнітивні функції не можуть повністю відновитися навіть через три дні повноцінного нічного сну, що піднімає питання про серйозність порушень в головному мозку».

У зв'язку з цим вчені вирішили з'ясувати, чи дійсно хронічний брак сну може пошкодити нейрони, чи є таке пошкодження оборотним, і які нейрони при цьому задіяні.

Лабораторія Визі виявила, що у відповідь на короткострокову нестачу сну нейрони, що відповідають за пильність і когнітивні здібності (нейрони ділянки блакитної плями), активують білок, який відіграє важливу роль у виробленні енергії мітохондріями і захищає нервові клітини від метаболічних порушень.

Однак при переході на тривалий період неспання і появі у них хронічної нестачі сну активації білку не відбувалося. Через кілька днів такого режиму знизився рівень захисного білка SIRT3 і 25 % нервових клітин головного мозку загинули. «Це перше повідомлення про те, що тривала нестача сну може фактично призвести до загибелі нейронів», - сказала професор Візі.

За словами вчених, ступінь пошкодження нейронів може варіювати в залежності від способу життя людини і наявності певних захворювань, зокрема, діабету, висококалорійної їжі.

Як вважають автори дослідження, пошкодження нейронів зони блакитного плями внаслідок недостатності сну потенційно може прискорити розвиток вже наявного нейродегенератівного захворювання або сприяти його появі. І, хоча ученим треба ще перевірити, чи відбуваються ті ж самі процеси в організмі людини, це дослідження є ще одним підтвердженням того, що повноцінний сон важливіше, ніж вважалося раніше.

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