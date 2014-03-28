"Британська" дієта для огрядних дітей

Доктор Сара Врювер закликає британську систему охорони здоров'я включити в рекомендовані методики зниження ваги нову дієту для дітей. Основа дієти - незвичайне печиво у кількості дев'яти штук на день, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Ця дієта родом із США. Її автор доктор Сенфорд Сігал вважає: печиво, фрукти і овочі, які споживаються в обід, допоможуть впоратися з ожирінням.

Печиво дає зайві 500-700 калорій. Але нічого страшного, якщо дитина з'їдає 5 порцій фруктів і овочів. За складом печиво являє собою суміш амінокислот з молока, що знижують гостроту голоду, яєчного білка, вівсянки, рису та інших зернових. Під час приготування використовується рапсова олія, що дає організму корисні мононенасичені жирні кислоти.

Виходить, пропонована дієта містить багато клітковини, мало цукру. Печиво ситне. Потім, тут працює психологічний фактор. Фахівці все частіше говорять про необхідність особливої подачі здорових продуктів. Сучасних дітей не можна примусити їсти звичайні овочі. А ось, змінивши зовнішній вигляд продуктів, можна зробити корисну страву більш привабливою.