Вітаміни не сприяють росту волосся

Довге волосся - прикраса жінки. В нас закладена інстинктивна впевненість: якщо у жінки довге міцне волосся, значить, вона здорова. Для підвищення привабливості дівчини, дівчинки і жінки у всьому світі прагнуть відростити довге волосся і витрачають мільйони доларів в індустрії «вітамінів для волосся», пише Здоров'я. Від них не відстають і чоловіки. Але залишається не висвітленим другорядне питання: а чи працюють, власне, ці біодобавки?

Фахівці вважають, що немає сенсу приймати вітаміни без діагностованого авітамінозу. Коли ви не знаєте, чи у вас нормальний рівень вітамінів, прийом таблеток з високими дозами всіх вітамінів не корисний, і може бути навіть шкідливим. «Не існує спеціальних вітамінів саме для посилення росту волосся. Швидкість росту залежить від здоров'я організму в цілому, і від рівня гормонів» - розповідає доктор Зоя Діана Дрэлос (Zoe Diana Draelos), консультант і професор Медичної школи Університету Дюка.

Велика частина випадків облисіння серед жінок викликана спадковими причинами - а вітаміни не допоможуть перебудувати волосяні фолікули або регулювати рівень гормонів. Дієві ліки для росту волосся існують, але, на відміну від харчових добавок, завжди продаються за рецептом і застосовуються за призначенням лікаря, оскільки мають серйозні побічні ефекти.

До третини всіх жінок стикається з проблемою втрати волосся через підвищення рівня андрогенів в різні періоди життя. Облисіння посилюється при стресі, проявляється при старінні. Серед інших причин облисіння серед жінок лікарі перераховують аутоімунні захворювання, вагітність, шкірні хвороби та сифіліс.

Але треба пам'ятати, що медицина не довела ефективність жодного засобу для прискорення росту волосся серед застосовуються без рецепта лікаря. Втрата грошей - основний доведений ефект від «вітамінів для волосся».