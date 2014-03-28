ВООЗ оголосила про ліквідацію поліомієліту в 11 країнах Південної та Південно-Східної Азії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила 27 березня про ліквідацію поліомієліту в 11 країнах Південної та Південно-Східної Азії. У цьому списку значаться Бангладеш, Бутан, Східний Тимор, Індонезія, Індія, КНДР, Мальдіви, М'янма, Непал, Шрі-Ланка і Таїланд. Відтепер 80% населення світу звільнилося від небезпеки поліомієліту, було відзначено в повідомленні організації.

"Це важлива перемога для мільйонів працівників охорони здоров'я, які працювали в тісному контакті з урядами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами", - сказав регіональний директор ВООЗ з Південно-Східної Азії Пунама Кетрапала Сінгха.

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Поліомієліт - гостре інфекційне захворювання переважно дитячого і підліткового віку. Воно вражає центральну нервову систему і іноді викликає параліч.

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