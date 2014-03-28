Прицільна радіація - проти онкологічних захворювань

Лікування називається радіоембалізація ітрієм-90 (Y-90). За допомогою катетеру, який встановлюється через маленький розріз у паху, препарат - мікрогранули, що випромінюють радіацію - направляється до пухлини в печінці. В результаті ітрій-90 умертвляє мережу дрібних кровоносних судин, які живлять пухлину.

Автори нового способу терапії, радіологи з медичної школи Фейнберг при Північно-Західному університеті в Чикаго, вже перевірили інноваційний метод на 75 пацієнтів. Нове дослідження дає надію у тому, що це мінімально інвазивне лікування забезпечить кращу виживаність онкохворих з метастазами в печінку.

У випробуванні методики радіоемболізації ітрієм-90 брали участь жінки у віці від 26 до 82 років, які показали раніше стійкість до хіміотерапії раку молочної залози, який метастазував у печінку. Пухлини в печінці були дуже великими або дуже численними, щоб їх можна було намагатися усунути іншими існуючими методами. Нова терапія, тим не менш, стабілізувала 98,5 відсотків пухлин печінки. Крім того, 24 жінок показали зменшення розміру пухлини після лікування більш ніж на 30 відсотків, хоча воно й викликало кілька побічних ефектів.

"Хоча наша розробка не є панацеєю, вона може скоротити розміри пухлини в печінці, знизити хворобливі симптоми, поліпшити якість життя і потенційно підвищити виживаність пацієнтів з метастазами в печінці", - говорять автори нової методики. Вони вважають, що по мірі того, як метод модифікується і удосконалюється, є надія, що така радіотерапія в майбутньому допоможе досягти ремісії у пацієнтів з прогресуючим раком.

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