Вперше задокументовано зараження людей туберкульозом від домашньої кішки
12:45, 28 березня 2014Зарубіжні новини
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За даними агентства охорони громадського здоров'я Англії, дві людини заразилися туберкульозом від своєї домашньої кішки, що є першим задокументованим випадком поширення бактеріального захворювання від кішки до людини. Про це повідомляє Associated Press.
З доповіді Агентства охорони здоров'я випливає, що зразки інфекції, взяті у кішки і хворих людей, свідчать, що саме кішка є найбільш імовірним джерелом захворювання.
У період з грудня 2012 року ветеринари виявили туберкульоз у дев'яти домашніх кішок в Беркширі і Гемпширі, на захід від Лондона.
Тоді співробітники агентства заявили, що для людини ризик щодо зараження вкрай низький.
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