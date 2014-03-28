Вперше задокументовано зараження людей туберкульозом від домашньої кішки

За даними агентства охорони громадського здоров'я Англії, дві людини заразилися туберкульозом від своєї домашньої кішки, що є першим задокументованим випадком поширення бактеріального захворювання від кішки до людини. Про це повідомляє Associated Press.

З доповіді Агентства охорони здоров'я випливає, що зразки інфекції, взяті у кішки і хворих людей, свідчать, що саме кішка є найбільш імовірним джерелом захворювання.

У період з грудня 2012 року ветеринари виявили туберкульоз у дев'яти домашніх кішок в Беркширі і Гемпширі, на захід від Лондона.

Тоді співробітники агентства заявили, що для людини ризик щодо зараження вкрай низький.

Газета.Ru