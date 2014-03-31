Чоловіки мають вищий ризик щодо розвитку ниркової недостатності

Учені з Великобританії нещодавно опублікували дослідження, в якому аналізувалася ймовірність розвитку ниркової недостатності і порівняльний ризик даного розладу у чоловіків і жінок.

Зокрема, було підраховано, що приблизно один з 40 чоловіків і одна з 60 жінок середнього віку стикаються з нирковою недостатність. Дані ризики традиційно є значно підвищеними у людей зі зниженими функціями нирок (рівень захворюваності у чоловіків: 7,51% у жінок: 3,21%).

Згідно з підрахунками дослідників число випадків захворювання людини нирковою недостатністю в даний час знаходиться на підйомі, і в даний час даним розладом страждають два мільйони людей по всьому світу.

Групою науковців було проаналізовано стан 2,89 млн дорослих людей з нирковою недостатністю. Було виявлено, що практично у всіх вікових категоріях ризик розвитку ниркової недостатності приблизно в 1,5 рази вищий у чоловіків, ніж у жінок. Причинно-наслідкового зв'язку вченим встановити не вдалося, однак дослідники висунули гіпотезу, що причинами такої разючої відмінності може бути як спосіб життя, так і відмінності в гормональному фоні

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