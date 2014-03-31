У курців знижена чутливість смакових рецепторів

Токсичні сполуки в тютюні негативно впливають на регенерацію смакових сосочків, передає Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. З цієї причини курці не можуть адекватно оцінити гіркоту кави. Спеціаліст Неллі Джейкоб підкреслює: вже відомо, що сигарети знижують чутливість смакових рецепторів. Виявилося, ще відбуваються структурні зміни в грибоподібних сосочках, розташованих на язиці.

Смакові сосочки розпізнають солодке, кисле, гірке, солоне і смак металу. Розпізнання смаків впливає на систему травлення, виділення слини, шлункового соку і секрету підшлункової. Також вона підсилює відчуття насичення і задоволення під час їжі. Ще смакові сосочки оцінюють якість їжі, виявляючи потенційно небезпечну їжу за смаком.

Щоб зрозуміти, як тютюн впливає на систему розпізнавання смаків, вчені зібрали групу з 41 добровольця, попросивши людей встановити і оцінити силу чотирьох базових смаків - солодкого, кислого, гіркого, солоного. Людей розділили на три групи: курці колишні курці і люди, ніколи не курившие. Виявилося, куріння впливало тільки на здатність розпізнавати гіркоту кави.

Зазвичай людина здатна розпізнавати гіркоту навіть при малій концентрації. Але майже 20% курців не могли адекватно розпізнати смак. З колишніх курців 26,5% стикалися з тією ж проблемою. Значить, сполуки з тютюну накопичуються в організмі, не даючи системі розпізнавання смаків відновитися навіть після відмови від куріння.