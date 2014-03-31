Маринад, який може зробити смажене м'ясо менш шкідливим

Пиво, яке використовується в якості маринаду, може знизити концентрацію канцерогенних речовин в смаженому м'ясі, встановили вчені. Відомо: є зв'язок між споживанням смаженого м'яса і підвищеним ризиком колоректального раку, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Справа в тому, що під час термічної обробки на великій температурі в м'ясі утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні.

Велика кількість ароматичних вуглеводнів, які також можна знайти в тютюновому димі і вихлопних газах автомобілів, не раз пов'язувалася з раком. Принаймні, у лабораторних тварин. А ось маринад з пива, вина або чаю може зробити м'ясо кориснішим. Співробітники Університету Віго в Іспанії та Університету Порто в Португалії провели експеримент.

Вони вимочували м'ясо (свинину) протягом чотирьох годин в алкогольному пиві, в безалкогольному пиві або в темному пиві (ca). Потім м'ясо смажили. Виявилося, темне пиво має найбільш сильний ефект з точки зору зниження концентрації восьми основних ароматичних вуглеводнів. Зниження становило більш як 50% в порівнянні з м'ясом, не маринованим до обсмажування.