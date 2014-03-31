Генетичну схильність до раку можна перемогти



Якщо у жінки є "ген раку" (мутація гена BRCA1), у неї є вибір: видалити молочні залози і яєчники або сподіватися, що рак її обійде стороною. Однак фахівці з Королівського університету Белфаста стверджують: на ринку існують препарати, що знижують ризик раку, незважаючи на генетику, пише The Daily Mail.

Отже, мутація підвищує ризик раку молочної залози до 85% і раку яєчників до 40%. Вчені пропонують зменшувати ризик за рахунок прийому препаратів, що скорочують концентрацію естрогену. Є прямий зв'язок концентрації естрогену і ушкоджень ДНК, що викликають рак.

Клітини жінок з мутацією BRCA1 не в змозі впоратися з високою концентрацією естрогену, який присутній в тканинах грудеймолочної залози і яєчників. Ліки, що впливають на гормональний фон, можуть стати альтернативою операції. Зараз вчені готуються до проведення клінічних випробувань.

Вони сподіваються провести дослідження в найближчі 12 місяців. У першій фазі випробувань перевірять комбінацію двох препаратів на 12 жінок протягом 3 місяців. Для ефективності буде проводитися біопсія, збиратися кров, сеча, які покажуть ступінь пошкодження ДНК.

Меддейлі