Приємні сни можливо викликати штучно за допомогою музики

Професор Річард Вайзман з Університету Хартфордшира заявляє: можна створити умови для ідеального сну, після якого людина прокинеться повною сил. У 2010 році професор об'єднався з компанією YUZA для створення додатка для iPhone - Dream:ON, розповідає Meddaily.ru з посиланням на News-medical.net.

Цей додаток відстежує стан людини під час сну, програючи спеціальні звукові композиції. Кожна композиція покликана викликати приємний сон. Наприклад, при прослуховуванні запису людині має снитися прогулянка в лісі або відпочинок на пляжі. В самому кінці включається будильник, м'яко будячи людини. Дана програма на сьогодні завантажили більш як 500000 разів. Також були зібрані мільйони звітів про побачені сни.

Після аналізу цієї інформації, експерт зробив висновок: деякі звукові композиції реально впливали на сни людей. Так, "природні композиції" збільшували ймовірність сну з квітами і рослинами. А ось "пляжні композиції" викликали, відповідно, сни про пляжі і сонце.

Також було встановлено: найбільш дивні сни люди бачили в повний місяць. В принципі, вчені вже доводили, що в повний місяць у людей часто сон неспокійний. В цілому позитивні сни дозволяли людям прокидатися в хорошому настрої і ефективно справлятися з повсякденними справами.