У США різко зросла кількість дітей з аутизмом

Про це повідомляє газета Los Angeles Times з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань.

Згідно з отриманими даними, у 2010 році аутизм зустрічався в однієї дитини зі 110, в 2012 році цей показник вже становив 1 до 88, а зараз цифра загрозливо зросла і становить 1 до 68. При цьому, дослідники не можуть назвати причину стрімкого зростання і розповсюдження захворювання, що вражає нервову систему. Не визначена роль впливу екології та інших факторів, включаючи щеплення.

Результати дослідження зроблені на аналізі інформації про сотні тисяч восьмирічних американців, що проживають у різних штатах.

Дослідники підтвердили, що випадки аутизму серед хлопчиків набагато більше і шанс виникнення захворювання становить 1 до 42, при цьому дівчатка страждають недугою в співвідношенні 1 до 189. Найменше діагнозу схильні жителі штату Алабама - 1 до 175, а найвищий рейтинг - в штаті Нью-Джерсі, там аутизм в різних формах зустрічається 1 до 45.

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