Перехід на "літній час" викликає у дорослих інсульти, у дітей - неврози

Перехід на "літній" час провокує дитячі неврози і інсульти у дорослих, пишуть Подробиці.

Так, на думку лікарів, для людей більш-менш здорових це, може бути, нічим, крім стресу, і не загрожує, а от для тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями - дуже небезпечно, як і для маленьких дітей.

"Навіть найменша десинхронізація викликає у маленьких дітей неврози. Це, можливо, одразу не проявляється, але позначається через якийсь час. Батьки потім не можуть зрозуміти, чому дитина знервована, починає погано вчитися, засинає на заняттях. А це і є проявами десинхрозу", - кажуть медики.

При цьому фахівці відзначають, що після переведення стрілок різко зростає рівень важких загострень серцево-судинних захворювань і неврологічної патології. У дорослих - це інсульти та гіпертонічні кризи.