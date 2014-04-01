Дієти небезпечніші за зайву вагу та ожиріння

Зайва вага або ожиріння, згідно з книгою кардіолога Карда Лэви, безпечні. А ось сидіння на дієті може звести в могилу, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. За словами фахівця, не потрібно гнатися за ідеальним вагою. Слід надавати увагу лише фізичній формі. Як зазначає кардіолог, огрядні люди дійсно частіше стикаються з хворобами серця. Але вони і мають більше шансів на виживання (показники смертності знижені на 30-50%).

А кардіолог доктор Асіїм Малотра з Університетських лікарень Кройдон вважає ожиріння найбільшою загрозою здоров'ю. І поганий раціон завдає більшої шкоди, ніж малорухливий спосіб життя, куріння та спиртне разом узяті. З ним згодні співробітники Госпіталю Маунт Сінай. Ожиріння завжди небезпечне, навіть якщо показники холестерину, тиску та цукру в нормі. Це довело дослідження більш як 60000 осіб.