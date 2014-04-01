У страху є свій запах - учені

Вчені зробили такі висновки у ході дослідження підпахового секрету наляканих парашутистів. Вони встановили, що запах страху викликає посилену реакцію у тих ділянках мозку, які пов`язані, відповідно, з емоціями страху.

Експертиза фінансувалася дослідним крилом Пентагону, що вже породило чутки про те, що незабаром виділять феромон страху з метою використання його у бойових діях, для наведення жаху на війська супротивника. Однак американське військове відомство заперечує цю інформацію.

"Ви можете створити фізичні симптоми у людей, але немає гарантій, що люди будуть налякані", - заявляє в свою чергу психіатр Саймон Уесселі з Королівського центру військових досліджень в галузі охорони здоров`я.

До цього часу більшість дослідників вважає, що люди не можуть визначати феромони, як це роблять ссавці, адже в останніх є якобсонова залоза у носі. Проте у людей ця особлива залоза не пов’язана із мозком.

ИноПресса