У Гвінеї лютує небачена за розмахом епідемія лихоманки Ебола - епідеміологи

За її даними, в цій західно-африканській країні небезпечним недугом захворіли 122 людини, кількість смертельних результатів досягла 78, причому у 22 випадках підтверджено, що причина летального результату - саме лихоманка Ебола.

Американські епідеміологи активізували пошук антитіл для лікування лихоманки Ебола

"Ми зіткнулися з епідемією, небаченої за розмахом, смертельні випадки широко поширені по всій території держави", - вказується в документі організації. "Лікарі без кордонів" беруть участь у зусиллях щодо стримування подальшого поширення Еболи.

Вірус цієї лихоманки викликає сильну слабкість, м'язові болі, блювоту, нудоту, порушення функцій нирок і печінки, а головне - рясну внутрішню і зовнішню кровотечу. Епідеміологам не вдалося стримати захворювання в межах Гвінеї, вона перенеслася в сусідні країни - Ліберію і Сьєрра-Леоне.

Вперше вірус проявився в 1976 році в двох одночасних спалахах хвороби - в Судані та в Заїрі /нині - Демократична Республіка Конго/. В останньому випадку селище, де було зафіксовано вогнище захворювання, що знаходилося поруч з річкою Ебола, звідки недуг отримав свою назву.

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