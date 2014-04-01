Скільки овочів і фруктів потрібно з'їдати, щоб бути здоровим

Раціон, багатий овочами і фруктами, знижує показники ішемічної хвороби серця, особливо у жінок, пише Meddaily.ru з посиланням на Medical Express. При цьому важливо те, що людина їсть у віці 20 років. Фахівці проаналізували раціон 2648 осіб в молодості і наявність кальцієвих відкладень в коронарних артеріях в середньому віці.

Підсумок: молоді жінки, які споживали близько 8 порцій фруктів і овочів на день, на 40% рідше мали відкладення в артеріях через 20 років в порівнянні з жінками, що споживали лише 3 порції в день. А ось аналогічна зв'язок відносно чоловіків не працював. Здоровий спосіб життя - дієвий метод, що дозволяє запобігти розвитку хвороби серця і формування атеросклеротичних бляшок. Причому, на стан людини впливає її поведінка і раціон на самому початку життя.

У свою чергу, фахівці Університетського коледжу Лондона закликають змінити офіційні рекомендації ВООЗ щодо правильного харчування. На їхню думку, в день потрібно з'їдати 10 порцій фруктів і овочів. Поки ж діє норма в 5 порцій, розповідає The Telegraph. В цілому овочі корисніші фруктів в чотири рази. Кожна порція овочів знижує ризик смерті на 16%, а кожна порція фруктів - на 4%.