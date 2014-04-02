Поганий сон може зістарити мозок на 5 років

3-4 роки з порушеним режимом сну в підсумку виллється у втрату пам'яті і концентрації, попереджають експерти. Проблеми зі сном підвищують ризик розумових порушень до 50% (це еквівалентно п'яти рокам, доданим до віку), пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Доктор Террі Блеквелл з Дослідницького інституту Медцентру Каліфорнія Пасифік підкреслює: тут ключову роль грає якість, а не кількість сну. Було проведено окреме дослідження за участю 2820 осіб, чий середній вік дорівнював 76 років. Вчені відстежували режими сну у кожного учасника протягом п'яти ночей. Після цього проводилося тестування на здатність планувати, приймати рішення, знаходити і виправляти помилки, на абстрактне мислення.

Щоб зробити остаточні висновки, необхідно провести більш тривале спостереження. Але можна однозначно стверджувати: міцний сон - важливий елемент здорового способу життя. Паралельно Університет Упсала встановив, що всього одна безсонна ніч провокує зміни в мозку, які можна порівняти з забоєм голови.