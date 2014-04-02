Лікарі: багато м'яса - мало здоров'я

Тривалий експеримент доводить, що надмірне споживання тваринних білків створює серйозні проблеми: після 50 років краще відмовитися від біфштекса, пише Сільвія Бенчивелли в статті, надрукованій в газеті La Repubblica.

"У певному віці надмірне споживання м'яса стає таким же шкідливим, як куріння: зростає ризик виникнення пухлин. Тваринний білок призводить до погіршення здоров'я. Це довело дослідження, результати якого були опубліковані в науковому журналі Cell Metabolism. Дослідження, в якому взяли участь понад 6 тисяч осіб у віці старше 50 років, проводили американські та італійські вчені", - пише автор статті.

За учасниками експерименту спостерігали 18 років. Група була поділена на три категорії: з низьким, середнім і високим споживанням білка (вівся підрахунок калорій, одержуваних від біфштексів і сиру за день). Було відзначено, що у любителів м'яса ризик захворіти на рак в чотири рази вищий, ніж у тих, хто рідко їсть м'ясо. Приблизно в такій же пропорції збільшується ризик у тих, хто викурює по пачці сигарет на день, порівняно з тими, хто не курить. Крім того, у м'ясоїдів було зафіксовано збільшення смертності на 75% порівняно з тими, хто вживав м'ясо помірно.

Инопресса