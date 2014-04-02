Літня спека загрожує передчасними пологами

Якщо жінка вагітна і хоче нормально відходити весь термін, то їй краще уникати спекотних країн і приміщень без кондиціонерів. Як показало дослідження, високі температури здатні скоротити тривалість вагітності, передає Meddaily.ru з посиланням на Authint Mail. Коли градусник показує 32 градуси за Цельсієм або вище протягом 4-7 днів, то ризик передчасних пологів підвищується на 27%.

Мабуть, стрес, викликаний підвищенням температури, провокує збільшення показників скоротливої діяльності матки. І відбувається це, коли терморегуляція найменш ефективна, говорить Наталі Оже з Університету Монреаля. Не виключено, що зневоднення внаслідок високих температур знижує приплив крові до плоду. А це підвищує вироблення гормонів гіпофіза, які викликають родову діяльність.

Фахівці проаналізували дані 300000 пологів, які були зафіксовані в Монреалі в 1981-2010 роки. Також враховувалися температурні показники влітку в зазначений період. Виявилося, високі температури в цілому не збільшували число передчасних пологів. Але у жінок, що перебували на 37-38-му тижні вагітності, ризик передчасних пологів підскакував на 17% після того, як встановлювалася на три дні температура в 32 градуси. Якщо температура трималася 4-7 днів, ризик підскакував на 27%.