Безпечні пластикові пляшки будуть виготовляти з водоростей

На зміну шкідливій пластиковій пляшці прийде ємність для напоїв, виготовлена з натуральних водоростей. Причому такі пляшки можна буде з'їсти, пишуть Подробности з посиланням на lenta-ua.net.

Пляшка Ooho, призначена для води, створена на основі морських водоростей.

Розробили її три лондонських дизайнера. Драглиста мембрана виготовлена з хлориду кальцію альгінату натрію. Сфери бутлі сформували за допомогою технології геліфікації. Такий метод часто використовується для приготування продуктів харчування.

Як відзначають творці унікальної ємності, пляшка Ooho виходить розчинною і гігієнічною. Причому її вартість при масовому виготовленні дорівнює всього двом центам. Пляшка отримала нагороду виставки промислового дизайну Lexus Design Award 2014. Планується, що пляшка надійде в продаж вже в цьому році.

Щорічно в світі виробляють 50 мільярдів пластикових пляшок, які практично не утилізуються.

До їх складу входять шкідливі речовини, а пляшка Ooho, яка формою нагадує краплю, міцна, гігієнічна, швидкорозчинна і навіть їстівна.