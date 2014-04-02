Гормони - фактори росту прямо впливають на тривалість життя людини

У 1990-х роках був здійснений локальний переворот в медицині. Вчені встановили, що з віком концентрація гормонів в організмі знижується. Отже, якщо її підвищити, багатьох проблем вдасться уникнути. Тоді експерименти показали: люди, яким вводили гормон росту, демонстрували збільшення м'язової маси і щільності кісток. При цьому жировий прошарок зменшувався.

Пізніше результати експерименту взяли на озброєння клініки. З допомогою гормональної замісної терапії вони обіцяють омолодити будь-якого. Однак дослідження Медичного коледжу Альберта Ейнштейна виявило: ін'єкції гормонів росту можуть скоротити тривалість життя. Людський гормон росту сприяє виробленню інсуліноподібного фактору росту 1 і дегідроепіандростерона, попередника естрогену і тестостерону.

Між тим гормон естроген та інші гормони загрожують розвитком раку, серцево-судинними недугами, проблемами з суглобами. Що стосується інсуліноподібного фактору росту 1, то його низька концентрація допомагає зберегти здоров'я. Фахівці простежили за 184 чоловіками і жінками (середній вік - 95 років). Спостереження тривало 11 років. Тривалість життя безпосередньо залежала від рівня фактора росту в крові.

Зниження рівня на кожен нанограм призводив до збільшення тривалості життя на тиждень. Низька концентрація допомагала людям, які пережили рак. Через три роки після початку експерименту 75% учасників, які раніше пережили рак і мали знижений рівень фактора росту 1, не вмирали. В групі людей з високим рівнем фактора залишалися в живих лише приблизно 25% людей. Ще мала концентрація фактора була пов'язана з низьким рівнем цукру в крові.

До речі, багато довгожителів мають мутацію, яка зберігає рівень фактора на позначці нижче середнього. Експерименти з гризунами довели: миші живуть довше і без раку, якщо мають імунітет проти ефектів гормону росту. Притому, у людей 50-65 років, які споживають у великій кількості тваринний білок, спостерігається підвищена концентрація фактора росту 1, вони мають у чотири рази вищий ризик щодо смерті від раку і збільшення смертності на 75%.

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