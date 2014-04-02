Росія посилила лабораторний контроль української молочної продукції

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) ввело режим посиленого лабораторного контролю продукції виробництва Славутського маслоробного комбінату (філіал компанії «Прометей»), що входить до складу одного з найбільших виробників молочної продукції в Україні, - до групи «Мілкиленд».

Згідно з повідомленням на сайті російського відомства, зазначені заходи було вжито у зв'язку з перевищенням допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) у молоці і молочній продукції компанії.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2013 року Россільгоспнагляд тричі вводив режим посиленого лабораторного контролю продукції «Мілкиленду».

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкиленд» - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії і України. Група експортує молочну продукцію до більш ніж 30 країн світу. В Україні групі належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, зокрема сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються під торговими марками «Добряна» і «Коляда».