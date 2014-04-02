У Польщі на лікуванні залишається близько 30 учасників масових акцій в Україні

Близько 30 громадян України, котрі постраждали у сутичках під час акцій протесту в Києві, ще залишаються у польських лікарнях з понад сотні, котрі приїхали на лікування до Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського міністерства внутрішніх справ у середу.

"На лікуванні у Польщі перебуває 31 громадянин України. Разом було госпіталізовано 136 осіб", - відзначили у міністерстві.

Прес-служба зазначила, що українці перебуватимуть у польських лікарнях до того моменту, поки лікарі вирішать, що вони зможуть їх залишити.

Як повідомляв УНІАН, найбільший західний сусід України, Польща, прийняла перших шістьох постраждалих в результаті сутичок у Києві, котрі тривали з листопада 2013 року, на початку лютого цього року.

За даними активістів, під час сутичок між міліцією та учасниками акцій протесту проти попередньої влади в Україні постраждало понад тисячу людей.

До найкривавішого протистояння дійшло в другій половині лютого, коли снайпери вбили в центрі Києва близько сотні людей.