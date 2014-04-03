Час пологів впливає на здатність дитини до математики

Час народження дитини може впливати на її здатність до математики, показало нове дослідження. Недоношені діти частіше мають проблеми з цією наукою і побутовими обчисленнями, пише Likar.info.

Експерти з Університету Варвіка і Рурського університету Бохума обстежили понад 900 дітей 7-9 років на предмет здатності проводити повсякденні математичні обчислення. Виявилося, що діти, які народилися до 32-го тижня вагітності, мали проблеми з обчисленнями майже втричі частіше. У малюків, які народилися на 32-33 тижні, ймовірність мати загальні математичні порушення виявилася вищою приблизно вдвічі.

Разом з тим, дослідження показало, що низька вага новонародженого теж пов'язана з гіршими математичними здібностями, незалежно від того, чи народився він вчасно. Ймовірно, обидва чинники пов'язані із змінами в мозку плода, що в подальшому позначається на здатності до обчислень.