Потепління на півночі Атлантичного океану призведе до екстремальних зим у США і Європі

Потепління на півночі Атлантичного океану призведе до екстремальних зим на східному узбережжі США і в Європі, стверджують американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Environmental Research Letters, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, вивчаючи мінливість клімату на півночі Атлантичного океану, яка проявляється насамперед у зміні температури морської поверхні.

Зокрема, їм вдалося встановити, що потепління навіть на 1,5°С призведе до катастрофічно холодних зим в США і Європі.

На думку вчених, зміни можуть відбутися в найближчі 10-15 років.