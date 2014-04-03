Потепління на півночі Атлантичного океану призведе до екстремальних зим у США і Європі
12:19, 03 квітня 2014Зарубіжні новини
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Потепління навіть на 1,5°С призведе до катастрофічно холодних зим. Зміни можуть відбутися в найближчі 10-15 років
Фото: o-planete.ru
Потепління на півночі Атлантичного океану призведе до екстремальних зим на східному узбережжі США і в Європі, стверджують американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Environmental Research Letters, пише Газета.ру.
До такого висновку вони прийшли, вивчаючи мінливість клімату на півночі Атлантичного океану, яка проявляється насамперед у зміні температури морської поверхні.
Зокрема, їм вдалося встановити, що потепління навіть на 1,5°С призведе до катастрофічно холодних зим в США і Європі.
На думку вчених, зміни можуть відбутися в найближчі 10-15 років.
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