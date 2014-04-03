Чорний чай з бергамотом покращує роботу серця

Любителів чорного чаю з бергамотом очікують хороші новини. На думку вчених, цей чай при щоденному споживанні контролює розвиток хвороб серця, пише Meddaily.ru з посиланням на Zee News.

А бергамот, як було доведено, знижує показники холестерину, тим самим скорочуючи ризики хвороб серця і судин. Детальне дослідження показало: в екстракті бергамоту присутні ензими, відомі як гідроксиметилглутарил флавонони.

Ці ензими здатні атакувати білки, пов'язані з серцевими недугами. На думку вчених, добавки з гідроксиметилглутарил флавононами настільки ж ефективно, що і статини, знижують концентрацію ліпопротеїну низької щільності ("шкідливого холестерину"). І, на відміну від статинів, флавонони не будуть викликати побічних ефектів.

Раніше вчені довели, що п'ять чашок чаю в день, - ось рішення для тих, хто хоче знизити ризик розвиненої форми раку простати на третину. Зменшення ймовірності того, що рак дійде до четвертої фази, становить 33%, а, що дійде до другої фази, - 25%.

Позитивний ефект чаю пов'язують з флавоноїдами, що мають протиракові властивості. При цьому можна сміливо додавати в чай молоко, цукор, лимон. Вони не знизять ефективність. За підрахунками фахівців, в одній чашці чаю міститься 150-200 мг флавоноїдів. Це один з найбільш цінних джерел даних сполук.