Сидячий спосіб життя змінює структуру нервових клітин

Хронічні захворювання - наслідок сидячого способу життя. Нейробіологи стверджують, що відсутність активності може призвести до змін форми нервових клітин, пишуть Подробности з посиланням на lenta-ua.net.

Нове дослідження показало, що три місяці малорухливого способу життя без фізичних навантажень можуть стати причиною зміни форми відростків клітин мозку. Такі зміни призводять до подання неправильних сигналів.

Експеримент на гризунах полягав у тому, що одна група тварин могла вільно пересуватися, а друга половина щурів залишалися без руху. Через три місяці вчені проаналізували структуру мозку гризунів.

Результати показали, що клітини тварин обросли відростками, які зробили нервові клітини легкозбудливими. Таким чином, нервові клітини посилають в мозок неправильні сигнали, а процес обробки інформації порушується.

Також нейрони посилають сигнали до нервової системи і серця, що стає причиною зростання артеріального тиску.