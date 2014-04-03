Поліуретанові матраци виявилися небезпечними для дітей

Матраци для дитячих ліжечок з наповнювачем з поліуретанової піни є джерелом значного обсягу летких органічних сполук (ЛОС), які потенційно становлять загрозу для здоров'я, причому найбільша концентрація цих речовин у повітрі спостерігається якраз над поверхнею матраца, в зоні дихання дитини. Такі результати першого дослідження, проведеного групою інженерів з охорони навколишнього середовища з університету штату Техас. Робота опублікована в журналі Environmental Science & Technology, пише Медпортал.

Автори відібрали для аналізу 20 нових та вже таких, що побували у вжитку, матраців з поліуретановим і поліестеровим наповнювачем від 10 різних виробників. Було встановлено, що всі вони виділяють в атмосферу ЛОС, причому нові вироби роблять це в чотири рази більше, ніж старі. У середньому нові матраци виділяють ЛОС порядку 87,1, а використані - близько 22,1 мікрограмів на квадратний метр на годину. Обсяг речовин підвищується з підвищенням температури: при 23 градусах за Цельсієм загальний рівень випаровування складає 56, а при 36 градусах - 139 мікрограмів на квадратний метр на годину.

Проте одна обставина робить подібні матраци особливо небезпечними для здоров'я дітей - найвищі концентрації ЛОС, як було встановлено в ході експериментів, утворюються безпосередньо над поверхнею матраца, в зоні дихання дитини.